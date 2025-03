Vereadora cobra explicações sobre contrato de R$ 31 milhões da Secom

Marta cobra explicações sobre contrato milionário - Foto: Diretoria de Comunicação | CMS

Líder da bancada do PT na Câmara Municipal de Salvador (CMS), a vereadora Marta Rodrigues (PT) enviou, na última terça-feira, 11, um ofício para a Secretaria de Comunicação, comandada por Renata Vidal, cobrando explicações acerca do contrato de R$ R$ 30.909.920,30 milhões firmado pela Prefeitura de Salvador com uma agência de comunicação e marketing.

A agência Bença Comunicação e Marketing pertence ao empresário Flávio Costa Maron, primo do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil). O valor de R$ 31 milhões é 30 vezes acima do previsto para a área de comunicação na Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pela Câmara. A LOA fixou um teto de R$ 1 milhão.

Em conversa com o Portal A TARDE, nesta quarta-feira, 12, Marta confirmou o envio do ofício e explicou que o objetivo do documento é esclarecer a origem da suplementação.

"A gente está pedindo cópia do contrato para poder conhecer o que foi que aconteceu. O que estava previsto na LOA para a finalidade que eles aumentaram é R$ 1 milhão, aí eles aparecem com esse valor tão alto. A gente pede explicação de onde é que teve, teve aumento de quanto para a gente conhecer", pontuou Marta.

A vereadora ainda frisou o histórico recente da gestão municipal, que teve suas últimas contas aprovadas com ressalvas nos últimos anos, por conta dos gastos da Secom. Marta também reforçou a necessidade de acessar o contrato completo, para entender os termos e valores.

Na publicação do Diário Oficial, a contratação é justificada com o objetivo da "prestação de serviços de Comunicação Digital, com vistas a atender as demandas apresentadas pela Secretaria Municipal de Comunicação".

"A gente já vem questionando o valor da comunicação há muito tempo, não com esse valor tão alto. Sempre o Tribunal de Contas dos Municípios acaba aprovando as contas de Salvador com ressalva, porque sempre pedem suplementação para a comunicação", afirmou a vereadora de oposição, que continuou.

"O que a gente pegou no Diário Oficial foi só o resumo do contrato, e a gente precisa conhecer o que é, porque foi esse valor tão. Muito alto. Encaminhamos ontem o ofício e estamos aguardando o posicionamento, a resposta deles", completou Marta.

O contrato, assinado no dia 7 deste mês, possui vigência de 12 meses (um ano).