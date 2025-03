Salvador sedia 3º Congresso Baiano de Vereadores em abril

3º Congresso Baiano de Vereadores - Foto: Reprodução

Salvador sediará entre os dias dois a quatro de abril deste ano, o 3º Congresso Baiano de Vereadores. A reunião ocorrerá no Salvador Trade Center, localizado na Avenida Tancredo Neves.

Com o tema “Legislativo Forte e Capacitado”, o evento tem o objetivo de fortalecer e capacitar os edis através de palestras com o foco na elaboração de leis, estratégias políticas, processo legislativo, oratória e as melhores práticas para a atuação parlamentar.

Na mesa de abertura estarão presentes a vereadora Roberta Caires,o presidente da Comissão Especial de Processo Legislativo da OAB-Bahia, Breno Valadares, e o advogado especialista em reforma e atualização da Lei Orgânica e Regimento Interno, Matheus Souza.

O congresso, realizado pelo Instituto Plenarium, com o apoio institucional da Comissão Especial de Processo Legislativo da OAB-Bahia, já está com as inscrições abertas e é possível fazer através do WhatsApp (71) 98407-1771 ou envie um e-mail para [email protected].