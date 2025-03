Câmara retoma debate sobre presidência das comissões temáticas

Reunião de líderes - Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados, em Brasília, retomará nesta terça-feira,18, os debates sobre o futuro do comando das comissões temáticas. A reunião com os líderes partidários foi marcada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos), para ocorrer às 14h para tentar finalizar o acordo sobre as presidências dos colegiados.

Na última quinta, 13, os líderes se encontraram para finalizar os detalhes finais, no entanto, saíram sem um acordo. Ao todo, a Casa tem 30 comissões.

A relatoria do Orçamento de 2026 e a presidência das comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores e Defesa Nacional são os maiores impasses entre os parlamentares.

Caso o acordo seja finalizado ainda hoje, a expectativa é de que os colegiados sejam instalados já na quarta, 19.

A indicação de presidentes para comissões ocorre seguindo a regra da proporcionalidade. Os maiores partidos têm prioridade na indicação de nomes, mas a definição é feita por meio de acordos entre os líderes. A escolha dos presidentes é confirmada por meio de uma eleição simbólica nas comissões.