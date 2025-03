STF marca sessão extraordinária para julgar recursos de Bolsonaro

Presidente do STF, Luís Roberto Barroso, em sessão ordinária - Foto: Antonio Augusto | STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, convocou para a próxima quarta-feira, 19, às 11h, uma sessão extraordinária para julgar recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do general Walter Braga Netto no inquérito da trama golpista.

Os magistrados vão tratar, em plenário virtual, sobre a participação dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin na denúncia do inquérito do golpe, assim como sobre a possibilidade de impedir o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, de participar do julgamento.

Antes, Barroso já havia rejeitado os pedidos acima. No entanto, a defesa de Bolsonaro e Braga Netto recorreram da decisão do chefe do Judiciário.

Deste modo, a sessão deve ser encerrada na próxima quinta-feira, 20, às 23h59, prazo limite para que os ministros apresentem o seus votos sobre o tema.

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a participação na trama golpista acontece no dia 25 de março, às 9h30, na Primeira Turma da Suprema Corte.