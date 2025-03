Barroso nega pedido para afastar Moraes do inquérito do golpe

Presidente Jair Bolsonaro cumprimentando o ministro do STF, Alexandre de Moraes - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O novo pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi negado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, para impedir a atuação do ministro Alexandre de Moraes no caso.

Uma das justificativas da defesa do ex-mandatário na tentativa de bloquear Moraes, que é relator do processo, seria o “interesse pessoal” do ministro na causa, após vir à tona o plano para assassiná-lo, assim como o presidente Lula (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).Nesse sentido, o magistrado passa a também ser reconhecido como vítima da trama golpista.

Para Barroso, a tese levantada pelos advogados na tentativa de interditar Bolsonaro porque é vítima do caso não gera um impedimento automático.

"A simples alegação de que o Min. Alexandre de Moraes seria vítima dos delitos em apuração não conduz ao automático impedimento de Sua Excelência para a relatoria da causa, conforme já foi consignado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal", diz o presidente do Supremo.

"Seja porque é fato público e notório que vários outros integrantes desta Corte foram igualmente mencionados como potenciais vítimas dos atos antidemocráticos (autos da Pet 13.236, doc. 34); seja porque os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de estado têm como sujeito passivo toda a coletividade, e não uma vítima individualizada", acrescentou.

O presidente da Corte ainda diz que o Judiciário não se debruça sobre os tipos de ataque mencionado pela defesa do ex-mandatário.

"Esse quadro torna desarrazoada [sem motivo] a tese suscitada pela defesa, tendo em vista que, em última análise, todos os órgãos do Poder Judiciário, e inclusive este Supremo Tribunal Federal, estariam impedidos de apurar esse tipo de criminalidade contra o Estado Democrático de Direito e contra as instituições públicas".