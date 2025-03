Bolsonaro tenta ‘coringa’ para convencer Motta a pautar PL da anistia

Jair Bolsonaro na sede do Senado na terça-feira, 18 - Foto: Saulo Cruz | Agência Senado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por participação nos atos golpistas, tenta convencer o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), a colocar na pauta de votação o projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro.

O movimento vem sendo orquestrado pelo ex-mandatário e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, correligionário de Motta. Para isso, segundo a revista Veja, o político deve se encontrar com o cacique do Republicanos, Marcos Pereira, para tratar sobre o projeto.

A proposta, por sua vez, conta com apoio das bancadas do PSD, União Brasil e PP, além do próprio PL, e nomes do MDB, que já se manifestaram a favor da proposição.

Caso seja aprovado pela Câmara, o documento pode ser embargado no Senado. De acordo com o periódico, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, já sinalizou que não há clima para a votação da anistia neste momento.