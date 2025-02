Bolsonaro comemora aceno de Hugo Motta ao PL da Anistia

Ex-presidente é entusiasta da PL da Anistia - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) celebrou, em nota à imprensa, o aceno de Hugo Motta (Republicanos) ao Projeto de Lei que pauta a anistia de envolvidos na tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023. O deputado assumiu a presidência da Câmara Federal na última semana.

Bolsonaro chamou o tema de "pauta humanitária", e se referiu a Motta, que é paraibano, como "cabra da peste". O ex-presidente da República, que pode ser beneficiado com o PL, caso aprovado, planeja ser candidato ao Planalto no próximo ano, mesmo inelegível.

“Essa pauta humanitária faz alegrar os nossos corações. Tenho conversado com parlamentares de outros partidos e todos comungam do mesmo sentimento. Orgulho ainda do jovem Hugo Motta, cabra da peste, que em boa hora assumiu a presidência da nossa Câmara dos Deputados”, diz trecho da nota divulgada pelo ex-presidente.

Ao assumir a presidência da Câmara dos Deputados, no último sáabdo, 1º, Motta fez uma fala contra o autoritarismo e parafraseou o ex-presidente da Casa, Ulysses Guimarães, conhecido como "pai da Constituição", falando que tem "ódio e nojo" à ditadura.