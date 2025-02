"Não foi eleito para mandar no mundo", dispara Lula sobre Donald Trump

Lula critica presidente dos Estados - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta quinta-feira, 6, o comportamento de Donald Trump, de volta à Casa Branca, e a tentativa de interferência do chefe de Estado americano na política de outros países.

Lula afirmou que o presidente dos Estados Unidos não foi eleito para "mandar no mundo". Apesar do posicionamento, o gestor petista frisou a necessidade ter uma relação respeitosa com Donald Trump.

“Eu respeito a eleição do presidente Trump. Ele foi eleito presidente da República pelo povo americano. Portanto, ele tem todo o meu respeito para governar os Estados Unidos, para manter as relações democráticas e civilizadas com os Estados Unidos. Ele não foi eleito para mandar no mundo. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos”, afirmou o presidente, durante entrevista a um pool de rádios.