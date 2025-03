Bolsonaro pede anistia por 8 de janeiro: "Paixão pelo Brasil"

Bolsonaro participa de ato em Copacabana - Foto: Reprodução | Instagram de Silas Malafaia

O ex-presidente Jair Bolonaro (PL) participou, na manhã deste domingo, 16, de uma manifestação pedindo a anistia dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado do dis 8 de janeiro de 2023. O ato aconteceu em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Durante o ato, Bolsonaro, que será julgado por participação na trama golpista a partir do dia 25 deste mês, disse que pretende não fugir do país. Ele ainda disse que o bolsonarismo não será derrotado.

"Não vou sair do Brasil. A minha vida estaria muito mais tranquila se eu tivesse do lado deles. Mas escolhi o lado do meu povo brasileiro. Tenho paixão pelo Brasil", disparou Bolsonaro, que completou.

Segundo o Monitor do Debate Público do Cebrap, o ato reuniu mais de 18 mil pessoas. Entre os participantes, estavam nomes como João Roma, ex-ministro da Cidadania, Nikolas Ferreira, deputado federal mais votado do país em 2022, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, também cotado para concorrer ao Planalto.

Ainda durante o ato, Bolsonaro fez ataques ao Judiciário e apontou uma 'farsa' para lhe prender.

"Só não foi perfeita esta historinha de golpe para eles porque eu estava nos Estados Unidos. Se eu tivesse aqui, estaria preso até hoje ou quem sabe morto por eles. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto. Mas eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo", afirmou o ex-presidente.