PGR é contra pedido de Bolsonaro para afastar ministros de julgamento

Procurador-Geral da República, Paulo Gonet - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu mais uma derrocada na tentativa de embargar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado.

Desta vez, o ex-mandatário queria interditar os magistrados Cristiano Zanin e Flávio Dino de participarem do ato na Primeira Turma da Corte. A tentativa, contudo, foi barrada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Nesta sexta-feira, 14, o PGR defendeu a rejeição de dois recursos apresentados pela defesa do ex-presidente nesse sentido. Os advogados de Bolsonaro afirmam que Zanin e Dino já processaram o ex-presidente no passado.

Os mesmos argumentos foram apresentados no mês passado, mas foram negados pelopresidente do STF, Luís Roberto Barroso. A defesa, então, recorreu.

Deste modo, Gonet defendeu que a decisão de Barroso seja mantida. O procurador-geral afirma que os advogados apenas repetiram "genericamente as razões dos pedidos anteriormente formulados" e que "a situação fática e jurídica" que levou o presidente do STF a rejeitar as solicitações originais continuam iguais.

O PGR também defendeu que os recursos sejam analisados na Primeira Turma do STF, e não no plenário, como pediu a defesa de Bolsonaro.

O julgamento do ex-presidente no colegiado acontece no dia 25 de março, após a marcação do ministro Zanin, às 9h30.