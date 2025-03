"Brasil enfrenta farsa autoritária", diz Eduardo Bolsonaro sobre STF

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) em sessão plenária - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se manifestou sobre a definição da data de julgamento da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no Supremo Tribunal Federal (STF) que apura a suposta participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 33 pessoas na trama golpista.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), o herdeiro de Bolsonaro afirmou que o Brasil "vive uma farsa autoritária" em relação ao Judiciário e criticou a tentativa de frear a candidatura do ex-mandatário nas eleições nacionais de 2026.

“Quanto mais tentam acelerar o processo para tirar Bolsonaro da disputa antes de 2026 — negando ao povo o direito de votar no candidato que lidera com folga em todas as pesquisas e arrasta multidões por onde passa —, mais evidente vai ficando para as autoridades americanas que o Brasil enfrenta uma farsa autoritária: uma delação mentirosa, uma investigação viciada, uma denúncia fraca e sem sentido, um juiz autoritário e parcial, um PGR submisso e sem autonomia, e um processo conduzido com pressa, para atender não à lógica jurídica, mas à lógica política-eleitoral”, escreveu nesta quinta-feira, 13.

O parlamentar também fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, que está à frente do caso na Corte, e disse: "A grande verdade é que ninguém faz mais pela exposição e denúncia da ditadura brasileira no exterior do que Moraes e seus aliados”.

“A cada nova decisão de Moraes e de seus cúmplices, mais visível fica, no Brasil e no exterior, a instrumentalização política do judiciário, a perseguição autoritária de membros da oposição, a censura de vozes incômodas e o desrespeito ao devido processo legal”, acrescentou.

O deputado ainda considerou como "ilegal" o processo contra o seu pai e diz que o Judiciário é "inimigo da liberdade" no país.

"Cheguei a pensar que seriam mais inteligentes e manteriam as aparências de legalidade agora que o mundo está de olho, mas talvez eu tenha superestimado a inteligência dos inimigos da liberdade no Brasil", concluiu.

