Motta se irrita e bate na mesa após deputadas insistirem em projeto

Presidente da Câmara dos Deputados durante reunião de líderes - Foto: Marina Ramos | Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), perdeu a paciência durante reunião de líderes nesta quinta-feira, 13, em meio aos apelos das deputadas para votação da bancada feminina com urgência.

Irritado, o paraibano chegou a bater na mesa devido a insistência para a apreciação da bancada, de acordo com o blog do Camarotti, do g1. A atitude do chefe do Legislativo resultou nas lágrimas da líder da federação PSOL-Rede, Talíria Petrone (RJ), durante a reunião.

Líderes que participaram do encontro cogitam sugerir a Motta que peça desculpas à parlamentar.

A resistência de Motta para a votação dos projetos em regime de urgência, segundo o blog, deve-se à sua vontade de valorizar o trabalho das comissões. Na ocasião, a deputada Iza Arruda (MDB-PE), que representava a bancada feminina na reunião, apresentou uma lista de 11 projetos para serem apreciados.

Ao ler o documento, contudo, Motta observou que apenas cinco tinham parecer, deste modo, para ele, não faria sentido a análise em pedido de urgência.