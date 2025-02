Hugo Motta descarta tentativa de golpe no 8 de janeiro

Hugo Motta assumiu Câmara na última semana - Foto: Mário Agra | Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), descartou, nesta sexta-feira, 7, a tese de que a invasão liderada por militantes bolsonaristas aos prédios dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023, foi uma tentativa de golpe de Estado.

Motta criticou o episódio, mas disse entender que um golpe precisa da presença de um líder maior para ser executado. O deputado federal, eleito na última semana sucessor de Arthur Lira (PP) no comando do legislativo, destacou ainda a ausência de outras instituições interessadas na ruptura do regime democrático.

"O que aconteceu não pode ser admitido que aconteça novamente. Foi uma agressão às instituições, uma agressão inimaginável, ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer", afirmou o presidente da Câmara, que em seguida refutou a ideia de que tenha sido uma tentativa de golpe.

"Agora querer dizer que foi um golpe. Golpe tem que ter um líder, tem que ter pessoa estimulando, apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas, e não teve isso", argumentou Hugo Motta, em entrevista a uma emissora de rádio da Paraíba.