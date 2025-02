Lula defende combate à desinformação: “Precisamos lutar"

A disseminação de notícias falsas preocupa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em entrevista exclusiva aoGrupo A TARDE, o mandatário alertou para o mal que a desinformação pode causar na sociedade brasileira.

Temos que lutar contra uma máquina de desinformação que trabalha sem descanso, vinte e quatro horas por dia. Com pessoas que se aproveitam da internet e das redes para confundir, espalhar mentiras e com isso sair lucrando, seja ganhando dinheiro com a monetização, seja tentando conquistar voto Lula - Presidente do Brasil