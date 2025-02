Lula detalha investimentos bilionários na Bahia: "Grande relevância"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) detalhou, em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, nesta quinta-feira, 6, os investimentos que o Governo Federal tem realizado para a Bahia. De acordo com o chefe do Executivo, só em 2024, foram R$ 63,9 bilhões para o estado.

Desde o início do meu 3º mandato, estive na Bahia em cinco ocasiões. Apenas no ano passado, fizemos transferências de R$ 63,6 bilhões para o Estado e os municípios baianos. Contratamos mais de 45 mil moradias no Minha Casa, Minha Vida desde 2023. Estamos criando oito novos campi de Institutos Federais e levando um campus de universidade para Jequié. E, em empreendimentos do PAC, estamos dedicando R$ 72 bilhões diretamente ao Estado, que também será beneficiado com outros R$ 25 bilhões de empreendimentos do programa que ultrapassam suas fronteiras Lula - Presidente do Brasil