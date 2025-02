Lula chega à Bahia nesta sexta; confira a agenda

Lula e Jerônimo - Foto: Ricardo Stuckert / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega à Bahia nesta sexta-feira, 7, em uma rápida agenda pela manhã e início da tarde. O petista desembarca às 10h na cidade de Guanambi, localizada a cerca de 600 km de Salvador, e de lá seguirá para o município de Paramirim.

A sua chegada em Paramirim está prevista para acontecer às 11h05. Na cidade, Lula fará uma visita à Estação de Tratamento de Água e por volta das 12h participará de uma cerimônia de anúncios relacionados à segurança hídrica da Bahia, que incluirá o programa Água Para Todos – medidas preventivas e corretivas contra a seca – lançado originalmente na sua primeira gestão.

O mandatário cumprirá agenda oficial ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e de outros representantes do Estado.

Ainda nesta sexta, Lula voltará a Guanambi por volta das 14h30, onde pegará o voo para retornar a Brasília.

A sua ida à Bahia ocorre um dia após sua primeira viagem oficial desde a cirurgia para drenar um hematoma intracraniano, realizada no final do ano passado. Na quinta,6, Lula esteve no Rio de Janeiro para compromissos institucionais.