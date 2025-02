Kassab recua e diz que Lula pode se reeleger: “Ele é forte”

Kassab presidente do PSD e Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert

Após apontar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria dificuldade para se reeleger e criticar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, recuou e fez elogios ao mandatário.

“Ainda é muito cedo para afirmar qualquer coisa sobre a eleição. Ele ainda pode reverter o cenário. Ele é forte”, disse em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo na quinta-feira, 6, durante a Premiação Outliers Infomoney.

A fala do presidente do PSD causou muita repercussão porque seu partido possui três ministérios no governo federal – Minas e Energia, Agricultura e Pesca. O próprio presidente respondeu à declaração, afirmando que “começou a rir quando olhou para o calendário e viu que a eleição não é hoje”.

Segundo a publicação, Lula teria se irritado com a fala do secretário e cobrado o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, filiado à legenda, para procurá-lo e evitar que falas como essa se repetissem.

Kassab também disse na ocasião que Haddad, é “fraco” e que isso seria um “péssimo indicativo” para um governo durante o evento em questão. “O que eu disse deu muita repercussão, não era para tanto. Era apenas algo relacionado à postura dele no governo”, afirmou.

Ainda sobre as eleições de 2026, o secretário garantiu que não quer ser candidato a vice-governador na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Para ele, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado (PL), é um “excelente nome” para o cargo hoje ocupado por Felicio Ramuth do PSD.