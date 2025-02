Kassab mira Haddad e chama ministro de fraco: "Não consegue se impor"

Kassab critica atuação do ministro da Fazenda - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil | Diogo Zacarias | Ministério da Fazenda

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, criticou o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), a quem se referiu como “fraco”. A declaração ocorreu durante um encontro com investidores em São Paulo, nesta quarta-feira, 29.

Kassab afirmou que Haddad não consegue se importar dentro do governo, e disse que a postura e as dificuldades do ministro da Fazenda são péssimos indicativos. Atualmente, o PSD possui três cadeiras na Esplanada dos Ministérios: Pesca (André Fernandes), Minas e Energia (Alexandre Silveira), e Agricultura (Carlos Fávaro).

"Hoje, o que a gente vê é uma dificuldade do ministro Haddad de comandar. Não consegue se importar no governo. Ministro da Fazenda fraco é sempre um péssimo indicativo", disparou Kassab.