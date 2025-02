“Sidônio e equipe já estão fazendo um ótimo trabalho”, diz Lula

Lula concedeu entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Apesar de pouco tempo no comando da Secretaria de Comunicação (Secom), o trabalho do publicitário baiano, Sidônio Palmeira, já caiu nas graças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, o mandatário não poupou elogios ao seu mais novo ministro.

Tenho a certeza de que o Sidônio e equipe já estão fazendo um ótimo trabalho – e veja que ele ainda não está nem há um mês no cargo. O que nós vamos fazer a partir de agora é conversar cada vez mais com a população. Dar mais entrevistas, estar mais presentes para esclarecer o que está acontecendo e mostrar quais são nossas realizações Lula - Presidente do Brasil

Sidônio assumiu a Secom no dia 14 de janeiro, no lugar do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS). O novo chefe da pasta trabalhou na campanha presidencial de Lula em 2022. Ele também participou das campanhas vitoriosas de Jaques Wagner em 2006 e Rui Costa em 2014, ambas ao governo da Bahia.

Entre os principais desafios do publicitário no novo cargo, estão a modernização da comunicação do Executivo nas redes sociais e o combate às fake news. Lula comentou sobre a importância de reforçar a comunicação institucional para garantir informação de qualidade à população.

“Essa presença é muito importante porque, diferente do que acontecia há dez ou vinte anos, hoje temos que lutar contra uma máquina de desinformação que trabalha sem descanso, vinte e quatro horas por dia. Com pessoas que se aproveitam da internet e das redes para confundir, espalhar mentiras e com isso sair lucrando, seja ganhando dinheiro com a monetização, seja tentando conquistar voto”, analisou.

“Essa desinformação fez mal para o Brasil, ao deixar as pessoas com medo de tomar a vacina da Covid. Ao tentar tirar a credibilidade do processo eleitoral. Ao deixar as pessoas com medo de usar o Pix. Mas, tenho certeza de que vamos poder superar essa fase. Com muito trabalho, mostraremos que a verdade, a democracia e o respeito irão superar a mentira e os discursos de ódio”, pontuou.