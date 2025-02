PT escala Sidônio para discutir sobre comunicação com militância

Novo ministro da Secom, Sidônio Palmeira - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Tentando melhorar a comunicação entre os partidários, o PT convocou a militância para uma plenária virtual nesta quinta-feira, 23, às 18h30, para discutir estratégias para combater as fake news.

O encontro acontece após duas crises na comunicação do Palácio do Planalto, sendo uma envolvendo a nova norma instrutiva do Pix, que foi revogada devido a onda de notícias falsas sobre o assunto.

Já o outro conflito informacional diz respeito à possibilidade de mudança nas regras do prazo de validade de alguns alimentos.

A palestra será comandada pelo novo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira, e foi organizada pela presidente da sigla, Gleisi Hoffmann.

Até o momento já se inscreveram para participar da plenária um total de 2.367 pessoas.