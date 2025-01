POLÍTICA PT organiza curso para redes sociais após crise do PIX O encontro será para deputados, senadores, coordenadores de comunicação regionais do partido, vereadores e deputados estaduais Por Redação 18/01/2025 - 16:50 h

Vitória da oposição no caso do PIX gerou reação no PT - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O PT vai promover um curso para seus parlamentares e dirigentes nas redes sociais. A direção do partido vai fazer, na próxima semana, uma plenária virtual com o ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, sobre "estratégia de Comunicação e enfrentamento a fake news". Leia também >> Adversários em 2018, Haddad e Bolsonaro travam novo embate; confira

>> Lula 'declara guerra' às fake news após revogar portaria

>> Lula espera eleições no Congresso para iniciar reforma ministerial A iniciativa foi motivada pela repercussão negativa da norma que ampliava o controle da Receita Federal sobre transações via PIX, que acabou revogada, e o enorme engajamento conquistado por postagens da oposição. O encontro será para deputados, senadores, coordenadores de comunicação regionais do partido, vereadores e deputados estaduais. Um integrante do partido reconheceu que o efeito da postagem do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), a que mais teve alcance entre as publicações, mostrou ao partido do presidente Lula que é necessário o reforço da presença nas redes sociais de todos os integrantes da base do governo. A postagem do deputado do PL teve mais de 300 milhões de visualizações e fez Nikolas ultrapassar Lula no número de seguidores no Instagram.

