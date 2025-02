Lula promove investimento forte do PAC na Bahia: "Se preparem"

Lula apontou para a revitalização do PAC como um dos pilares para retomada do crescimento econômico e social - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, a destinação de R$72 bilhões para a Bahia por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Se preparem para uma das melhores colheitas de resultados que vocês já presenciaram Lula - Presidente do Brasil

O montante, que será investido diretamente no estado, visa impulsionar setores como infraestrutura, habitação, energia e educação. Além disso, a Bahia também será beneficiada com outros R$25 bilhões em projetos do PAC que abrangem mais de um estado.

Na entrevista ao Grupo, Lula ressaltou a importância da Bahia no cenário nacional, destacando sua relevância econômica e cultural. Segundo ele, o estado se fortalece cada vez mais nos setores agrícola, turístico, industrial e energético, além de ser um berço de movimentos sociais e culturais fundamentais para a identidade do país.

O presidente projetou ainda um futuro promissor para o estado e pediu que os baianos se preparem para os avanços.

"Não tenham dúvida que a Bahia que teremos daqui a dois anos terá muito mais oportunidades para os jovens que estão se formando nas escolas técnicas. Terá mais competitividade para a agricultura, que poderá escoar melhor a produção. Será uma Bahia mais verde, exportando mais energia limpa e mais tecnológica. Uma Bahia com a qual todas as baianas e todos os baianos sonham – e merecem", declarou Lula.

Investimentos inteligentes

O presidente destacou que sua gestão tem priorizado investimentos no estado. "Desde o início do meu terceiro mandato, estive na Bahia em cinco ocasiões. Apenas no ano passado, fizemos transferências de R$ 63,6 bilhões para o estado e os municípios baianos", afirmou. Ele também mencionou a contratação de mais de 45 mil moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida e a criação de oito novos campi de Institutos Federais, além da implantação de um campus universitário em Jequié.

A revitalização do PAC, segundo Lula, tem sido um dos pilares para retomada do crescimento econômico e social do país. "Passamos dois anos reconstruindo a máquina do Estado, fazendo ela voltar a funcionar. Recomeçamos do zero muitos programas que tinham funcionado bem até serem destruídos por governantes que não se importavam com a população", afirmou.

Além dos investimentos do PAC, Lula também destacou o repasse de R$ 500 milhões das Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc para fomentar a cultura no estado, garantindo mais oportunidades para artistas e trabalhadores do setor cultural baiano.