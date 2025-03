Bolsonaro se manifesta após ter julgamento marcado

Bolsonaro será julgado pelo STF - Foto: Marcos Correa | PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou o Instagram, nesta quinta-feira, 13, para divulgar uma nota logo após o ministro Cristiano Zanin, que preside a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), marcar a data do seu julgamento.

Bolsonaro afirmou ser vítima de perseguição política por liderar as intenções de voto para a presidência da República. Apesar da afirmação, o ex-presidente tem oscilado entre as duas primeiras posição, dividindo a liderança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Nos EUA, a perseguição contra Donald Trump e as ridículas acusações de “insurreição” levaram quase 5 anos para serem convertidas em denúncia formal – e depois foram reduzidas a pó pela escolha soberana do povo americano. Tudo correu na primeira instância, com uma breve consulta à Suprema Corte sobre matéria constitucional", iniciou Bolsonaro, que completou.

"Parece que o devido processo legal, por aqui, funciona na velocidade da luz. Mas só quando o alvo está em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto para Presidente da República nas eleições de 2026", finalizou o ex-presidente.

Bolsonaro será julgado a partir do dia 25 de março. Ele responderá por tentativa de abolição vilenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, liderança de organização criminosa, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.