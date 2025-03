Bolsonaro deve ser preso ainda em 2025, avaliam aliados

Bolsonaro foi denunciado por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 - Foto: Silvio Avila | AFP

Jair Bolsonaro (PL) deve ser preso ainda em 2025. É o que projeta o entorno do ex-presidente devido a rapidez no qual o processo que apura a participação em uma tentativa de golpe de Estado tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na quinta-feira, 13, o ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, marcou, para o dia 25 de março, o julgamento da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e outros 7 acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022.

Interlocutores do ex-presidente disseram à CNN que trabalham com um cronograma de que o julgamento do ex-presidente seja concluído em setembro. Eles avaliam um giro internacional tal qual a defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez para denunciar ao mundo o que considerou um julgamento excepcional.

O cenário vem sendo tratado nos bastidores do núcleo bolsonarista como um “massacre” do Supremo Tribunal Federal (STF). Os interlocutores relataram que já esperavam que o processo seria acelerado, mas que da forma como está sendo conduzido, não há qualquer interesse da Corte em ser discreta no caso.