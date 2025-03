Prospera Brasil? Sidônio prepara nova marca para governo Lula

Sidônio comandou o marketing na campanha vitoriosa de Lula em 2022 - Foto: Divulgação

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, estuda uma nova marca para o governo Lula. Batizado, por enquanto, de Prospera Brasil, a nova identidade busca abarcar as iniciativas sociais do governo que fazem apelo entre empreendedores, jovens e evangélicos. A informação é da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

De acordo com a publicação, o objetivo da ação é funcionar da mesma forma que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nos primeiros dois mandatos do petista, como um “guarda-chuva” que serve para identificar a prioridade da gestão.

A falta de uma marca forte para esse terceiro mandato de Lula foi uma das constatações do balanço realizado pelo ministro, que assumiu o cargo em janeiro com a missão de melhorar a comunicação do governo. Tanto Lula como Sidônio acreditam que os índices de aprovação da gestão são baixos porque a população não conhece as entregas e os programas sociais já realizados.

O conceito da nova marca tem a ver com a necessidade de ganhar terreno entre os evangélicos, os jovens e os empreendedores, públicos em geral mais refratários a Lula. O termo “prospera” foi escolhido justamente para se conectar ao conceito da teologia das borboletas, caro entre os evangélicos.

O governo ainda está definindo quais programas ficarão por baixo do Prospera Brasil, mas já se sabe que entre eles estão o Acredita, que facilita o acesso a linhas de créditos a pequenos empreendedores e beneficiários do Bolsa Família , e o Pé-de-Meia , que cria uma poupança para alunos do ensino médio com o objetivo de combater a evasão escolar e estimular a conclusão do curso.