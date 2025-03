Isenção do IR: governo Lula envia texto ao Congresso Nacional

Haddad e Lula se reuniram na semana passada para alinhar proposta de isenção do IR - Foto: Sergio Lima/AFP

O governo do presidente Lula (PT) deve enviar nesta terça-feira, 18, ao Congresso Nacional, a proposta de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês.

O texto será apresentado aos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em reunião com Lula, no fim da manhã. Depois disso, a medida deve ser anunciada publicamente pelo petista.



A medida é uma promessa de campanha e uma das principais apostas para tentar reverter o quadro de popularidade baixa do petista e do governo.

De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a medida custará R$ 27 bilhões por ano aos cofres públicos. A estimativa é cerca de R$ 5 bilhões inferior ao cálculo de R$ 32 bilhões apresentado no fim do ano passado.

Segundo Haddad, a previsão de impacto fiscal caiu porque o governo refez os cálculos para incluir o aumento do salário mínimo após a aprovação do Orçamento de 2025, que só deve ser votado em abril. Caso seja aprovado pelo Congresso, o aumento da faixa de isenção só valerá para 2026, mas os cálculos originais baseavam-se no salário mínimo de 2024.