AtlasIntel: Inflação é o principal desafio dos EUA, avaliam americanos

Não é só no Brasil que a alta nos preços preocupa a população. Nos Estados Unidos da América, nação mais rica do planeta, o custo de vida também assusta os cidadãos. De acordo com a pesquisa do instituto AtlasIntel publicada nesta segunda-feira, 17, para os norte-americanos, é a inflação o principal desafio do momento nos EUA.

Segundo o levantamento, 41% da população dos Estados Unidos apontou a inflação e o custo de vida como o maior desafio do país na atualidade.

Na sequência, outras preocupações dos americanos são destacadas: a salvaguarda da democracia (40%), economia e mercado de trabalho (39%), imigração (35%), dívida nacional (26%), pobreza e desigualdade (20%) e sistema de saúde (19%).

Tema constante no processo eleitoral que sagrou o presidente Donald Trump como vitorioso em 2024, os direitos reprodutivos (aborto) aparecem em oitavo lugar na lista de desafios para os EUA, com 14%.

As taxas aplicadas por Trump para favorecer a indústria dos Estados Unidos também foram citadas como desafios, com 12%, seguidas por outras preocupações, como educação (11%), guerra na Ucrânia (11%), mudanças climáticas (10%), guerra comercial com a China (7%), criminalidade (7%) e conflito entre Israel e Hamas (3%).

No início do governo Trump, em janeiro, a imigração era citada como o principal desafio do país, com 51% das citações. Dois meses depois, a preocupação com o tema diminuiu para 35%, dando espaço para o crescimento de outras questões, como a defesa da democracia (saltou de 31% para 40%), a economia (subiu de 34% para 39%) e o crescimento da dívida nacional (saiu de 19% para 26%).

A pesquisa entrevistou 2.550 adultos norte-americanos entre os dias 7 e 12 de março de 2025. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, enquanto o nível de confiança está estabelecido em 95%.

