Desaprovação de Trump cresce e chega a 52,4% nos EUA, diz AtlasIntel

Trump falando a jornalistas durante entrevista coletiva nos EUA - Foto: ROBERTO SCHMIDT | AFP

Pela primeira vez desde que assumiu o governo dos Estados Unidos em janeiro, a desaprovação de Donald Trump superou a aprovação entre a população norte-americana. De acordo com a pesquisa do instituto AtlasIntel, publicada nesta segunda-feira, 17, a rejeição ao trabalho do presidente saltou de 49,7% para 52,4%, enquanto a aceitação caiu de 50,3% para 47,3%.

O pior desempenho de Trump é observado entre a população negra e asiática dos Estados Unidos, onde o presidente norte-americano obteve uma reprovação de 78,8% e 75,4%, respectivamente. O desempenho também é negativo entre os latinos, que dão 53,1% de rejeição ao governante do partido Republicano.

Donald Trump também não tem bom desempenho entre os mais jovens. Na população que possui entre 18 e 29 anos de idade, o presidente dos EUA chega a 56% de reprovação. Já entre aqueles que possuem de 30 a 44 anos, o resultado é ainda pior para o republicano: 84,1% de rejeição.

Por outro lado, Trump é bem recebido entre a população branca, que dá 51,5% de aprovação ao presidente, e pelos mais velhos. Na faixa etária entre 45 e 64 anos, 55,2% aprovam o republicano; enquanto, dentre os idosos com 65 anos de idade ou mais, o trabalho do governante é avaliado positivamente por 55,9%.

Outro recorte que marca a diferença do eleitorado norte-americano é o educacional. Dentre aqueles que possuem ensino superior ou graduação maior, 59% reprovam Donald Trump. Já aqueles que não chegaram à universidade avaliam melhor a gestão trumpista, com 53,2% de aprovação.

Avaliação pessoal

Quando perguntados sobre a performance pessoal do presidente Donald Trump, a maioria dos entrevistados segue avaliando negativamente o governante. Ruim e péssimo somaram 51,9% das respostas, enquanto 45,5% responderam que consideram o desempenho do republicano ótimo ou bom. Apenas 2,6% apontaram o gestor como regular.

Esse quadro também aponta uma piora da avaliação de Trump. No levantamento de fevereiro, ruim e péssimo somavam 47,4%, em um empate técnico com o ótimo ou bom, que chegaram a 46,3%. No mês anterior, 6,2% apontaram o desempenho pessoal do presidente como regular.

A pesquisa entrevistou 2.550 adultos norte-americanos entre os dias 7 e 12 de março de 2025. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, enquanto o nível de confiança está estabelecido em 95%.

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou os cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e dos Estados Unidos em 2020.