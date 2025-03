AtlasIntel: Americanos são contra anexações de Canadá e Groenlândia

Posicionamento de Trump frente à guerra entre Rússia e Ucrânia também é rejeitado pelos americanos - Foto: Tierney L CROSS | AFP

O aumento da reprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ter relação direta com os posicionamentos que o governante tem assumido nos seus primeiros meses de gestão. De acordo com a pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 17, as ideias de anexar o Canadá e de assumir o controle da Groenlândia e Canal do Panamá não possuem simpatia da população norte-americana.

A maior rejeição dos norte-americanos é justamente com a proposta de anexação do Canadá aos Estados Unidos. Segundo o levantamento, 73% da população é contrária à ideia, que também vem sendo amplamente criticada em território canadense.

Outras ideias imperialistas de Trump, que seria tomar o controle tanto da Groenlândia, hoje governada pela Dinamarca, quanto do Canal do Panamá, sob comando dos panamenhos, também possuem rejeição da população dos EUA, com 59% e 54% de contrariedade, respectivamente.

A maioria dos norte-americanos também se colocam contrários à retirada da cidadania americana dos filhos de imigrantes ilegais, com 56% de rejeição, e à imposição de diversas tarifas protecionistas para favorecer a indústria dos EUA, com 53% de contrariedade.

Também contribui para a queda da popularidade de Trump a postura dele frente à guerra entre Rússia e Ucrânia. Para 51% dos norte-americanos, o posicionamento do presidente, sempre crítico aos ucranianos, é “terrível”.

A avaliação das posições de Trump também é negativa em outros temas, como “salvaguarda da democracia”, “combate à corrupção”, “sistema de saúde”, “proteção ao meio ambiente”, “educação”, entre outros.

A pesquisa entrevistou 2.550 adultos norte-americanos entre os dias 7 e 12 de março de 2025. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, enquanto o nível de confiança está estabelecido em 95%.

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou os cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e dos Estados Unidos em 2020.