Avião cai no mar logo após decolar e deixa 12 mortos em Honduras

A bordo estavam dois pilotos e 15 passageiros - Foto: Divulgação/Polícia Nacional de Honduras

Doze pessoas morreram na queda de um avião em Honduras na noite desta segunda-feira, 17. A aeronave caiu no mar logo depois de decolar do aeroporto internacional Juan Manuel Galvéz, na ilha de Roatán, segundo a Agência Hondurenha de Aeronáutica Civil (Ahac). As informações são do jornal La Nación.

De acordo com o jornal La Prensa, das 17 pessoas a bordo, duas eram tripulantes, sendo piloto e copiloto, e 15 eram passageiros. Entre os ocupantes do avião, estava Aurelio Martine Suazo, músico hondurenho famoso por sua contribuição à música garifuna - grupo étnico de origem afro-indígena que vive na américa central.

O avião, um Jetstream 32, de matrícula HR-AYR, era operado pela companhia hondurenha Lanhsa e ia para a cidade de La Ceiba. A Ahac informou que as causas do acidente serão investigadas.