Sem hora extra: astronautas presos no espaço receberam salário normal

Suni Williams e Butch Wilmore foram enviados à Estação Espacial Internacional em junho de 2024 - Foto: Divulgação/NASA

Os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore retornam à Terra nesta terça-feira, 18, após uma missão que deveria durar apenas oito dias, mas se estendeu por nove meses. Apesar do tempo adicional no espaço, eles não recebem horas extras.

Mesmo com o tempo extra de “viagem a trabalho”, os astronautas recebem seu salário padrão, com um pequeno acréscimo diário por estarem no espaço — cerca de US$ 4 (R$ 22,74) por dia, valor que pode ser maior atualmente. Seus salários anuais variam entre US$ 125.133 (R$ 711.224,69) e US$ 162.672 (R$ 924.586,98), o que equivale a aproximadamente R$ 59.2 mil a R$ 77 mil por mês no Brasil.

Eles foram enviados à Estação Espacial Internacional em junho de 2024 em uma nave experimental da Boeing, mas problemas técnicos prolongaram a missão.