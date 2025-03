“Vamos ver quem vai rir por último”, diz Eduardo Bolsonaro para Moraes

Deputado federal Eduardo Bolsonaro - Foto: Rafael Martins/ Ag: A TARDE

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) arquivar o processo que pedia a apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu ironizando o ministro Alexandre de Moraes durante entrevista à Revista Oeste.

Na conversa, Eduardo acusou Moraes de ser “um ditador muito sarcástico” e o ameaçou. “Ele deve estar se deleitando com essa situação agora, mas o lado racional dele certamente já acionou o alerta. Fique tranquilo, Alexandre de Moraes, vamos ver quem vai rir por último nessa história toda”, declarou.

“Na semana passada, estive dentro da Casa Branca para uma reunião. Existem desdobramentos importantes em andamento. Paralelamente a isso, o projeto No Censors on our Shores Act [“Sem Censores em Nosso Território”, em tradução livre] está avançando e, em breve, culminará na revogação do visto de Alexandre de Moraes”, afirmou.

O parlamentar disse ainda que “o visto é o menor dos problemas diante do que temos sobre a mesa. Vejo um futuro muito negativo não só para Alexandre de Moraes, mas também para todos os policiais federais que alegam estar apenas ‘cumprindo ordens'”.

“Dificilmente ele escapará das sanções, seja a revogação do visto, seja a aplicação da Lei Magnitsky, que é destinada a abusadores e violadores dos direitos humanos. E há também a chamada “pena de morte financeira”, que significa que Alexandre de Moraes não conseguirá nem mesmo ter um cartão Visa ou Mastercard para comprar uma simples blusa na Shein que vem da China”.

