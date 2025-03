Deputado baiano vai comandar principal comissão da Câmara dos Deputados

Paulo Azi, deputado federal e presidente do União Brasil na Bahia - Foto: Divulgação | Democratas

O presidente do União Brasil na Bahia, Paulo Azi, foi escolhido para comandar a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. O colegiado é o mais importante do Legislativo, por onde passam quase todas as propostas em análise da Casa antes de ir ao plenário para votação.

O comando das comissões foi definido em reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e líderes partidários na noite de terça-feira, 18, por acordo partidário. As 30 comissões permanentes da Câmara dos Deputados serão instaladas nesta quarta, 19, a partir das 10 horas.

Paulo Azi tem 62 anos, é engenheiro civil e está em seu terceiro mandato de deputado federal. Na Câmara Federal já foi titular de várias, entre elas a CCJ. Entre abril de 2021 e janeiro de 2023, foi presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sendo substituído pelo atual presidente, o também baiano e correligionário Leur Lomanto Jr.

Azi foi cotado para assumir um ministério no governo Lula 3 na cota do União Brasil, mas o acordo não foi para frente. Atualmente o partido ocupa três ministérios com Celso Sabino (Turismo), Juscelino Filho (Comunicação) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), que não é filiado ao partido, mas foi indicação do presidente do Senado Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) dentro da cota partidária.