Wagner dá detalhes sobre possível ida de Paulo Azi para o governo | A TARDE

O senador Jaques Wagner (PT) tratou de jogar no colo do União Brasil uma possível substituição de ministros indicados pelo partido no governo Lula, depois de rumores de que o deputado federal pela Bahia, Paulo Azi (União Brasil), seria o nome escolhido pela legenda.

Segundo Wagner, o nome de Azi já surgiu em um outro momento para compor o governo, quando houve um pré-acordo e desistência de Elmar Nascimento ser indicado pelo União Brasil.

“O nome de Paulo Azi surgiu muito mais em um outro momento, quando havia o nome de Elmar Nascimento para, não me lembro mais qual era a pasta, mas para ser um dos ministros logo na primeira formação do governo. E é óbvio que depois que o nome brotou, não fui eu, porque não trabalho assim. Aliás, a primeira vez que Elmar foi conversar com o presidente Lula eu estava ao lado, junto com o senador Davi, que fazia a negociação em nome da União Brasil”, explicou.

“Bom, depois surgiram algumas coisas de campanha e acabou ficando, vamos dizer assim, inviabilizando o nome de Elmar. Nada por ele, mas aquela trajetória de campanha, aquelas coisas. E aí vieram me perguntar sobre Paulo Azi. Eu estou muito à vontade…eu elogiei o pai dele, com quem eu fui deputado federal, a ponto de Paulo depois vir me agradecer a forma como eu tratei com os interlocutores que trouxeram. Ou seja, eu não trabalho com discriminação. Então eu acho que o nome de Paulo Azi sempre é um nome possível, mas eu não tenho no meu horizonte que o União Brasil esteja querendo trocar. A menos que se precipite alguma acusação e eles tenham que trocar. Mas aí repare, como é uma representação partidária, não sou eu que opino. Quem vai opinar, efetivamente, é o própria União Brasil”, destacou o senador.