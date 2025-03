Eduardo Bolsonaro apresenta atestado médico para justificar falta

Afastamento durará 4 meses - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) apresentou atestado médico para justificar a ausência nas sessões da última quinta-feira, 20. Nesta semana, ele anunciou que permaneceria nos Estados Unidos por temer supostas perseguições do Judiciário.

Com a apresentação da licença médica, as faltas do parlamentar na sessão extraordinária e na sessão conjunta da última quinta foram abonadas. Na ocasião, o Congresso Nacional aprovou o Orçamento de 2025.

Em ato publicado no Diário Oficial da Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) acatou pedido de afastamento apresentado pelo deputado federal.

Em ofício, Eduardo Bolsonaro apresentou dois pedidos ao presidente da Casa Baixa. O primeiro deles, de licença para tratamento de saúde por dois dias, a partir da última quinta-feira, 20, o que abonaria falta na sessão deliberativa que aprovou o Orçamento de 2025.

O segundo pedido seria uma licença de 120 dias, a partir deste sábado (22/3). Motta determinou a convocação do suplente de Eduardo Bolsonaro, Missionário José Olímpio (PL-SP), para ocupar a cadeira na ausência do parlamentar.

No site da Câmara dos Deputados, já consta que Eduardo Bolsonaro “não está em exercício”.

Na última terça, 18, Eduardo Bolsonaro anunciou que permaneceria nos Estados Unidos e tiraria uma licença do mandato parlamentar na Câmara. Em pronunciamento, ele alegou que a decisão seria uma forma de “focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua gestapo da Polícia Federal”.

Jair Bolsonaro ainda afirmou que o filho “03” resolveu ficar nos Estados Unidos para buscar maneiras “para que o país retorne à sua normalidade democrática”. “Eu também entendo que apenas internamente não temos como sair dessa situação que nos encontramos, em que uma pessoa manda em tudo”, disse em referência a Alexandre de Moraes.

“E ele tem essa preocupação de continuar lutando pela liberdade pelo seu país lá fora. No meu entender, ele pode nos ajudar muito mais lá do que aqui dentro”, completou.