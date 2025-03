Motta oficializa saída de Eduardo da Câmara e convoca suplente

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - Foto: Mário Agra | Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), oficializou o afastamento do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nesta sexta-feira, 21.

Após o afastamento, o chefe do Legislativo convocou o suplente para assumir o cargo. Com a saída, quem assume o cargo é o missionário José Olímpio (PL-SP).

“Considere-se afastado, a partir de 20 de março de 2025, data consignada no laudo do Departamento de Atenção à Saúde - DAS/CD, conforme comunicação feita à Câmara dos Deputados, em 20 de março de 2025, às 18h30. Convoque-se o respectivo suplente. Ao Senhor Diretor-Geral. Publique-se”, diz o documento.

O parlamentar informou sobre a permanência nos Estados Unidos nas redes sociais na última segunda-feira, 17. O anúncio aconteceu uma semana antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 33 aliados pelo inquérito do golpe no Supremo Tribunal Federal (STF).

Missionário José Olímpio recebeu 61 mil nas eleições de 2022. Filiado ao PL, ele foi eleito deputado por dois mandatos entre os anos de 2011 e 2019, deputado estadual uma vez e cinco vezes vereador pelos municípios de Itu e São Paulo. Em seu perfil no Instagram, ele diz lutar "pelos valores cristãos e familiares".