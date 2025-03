Republicanos não busca nova pasta no governo Lula, diz ministro

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho - Foto: MPAR

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, único representante do Republicanos no primeiro escalão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diz que o seu partido não busca ser agraciado com uma nova pasta.

“Essa não é a agenda do partido. O presidente (da Câmara) Hugo Mota tem dialogado com o presidente Lula. O Republicanos, neste momento, quer ajudar o governo, quer ajudar o país na pauta econômica. A discussão sobre ter mais ministérios não está colocada dentro do partido. Vejo que o presidente também não colocou essa discussão sobre a reforma ministerial em pauta com os demais partidos que compõem o centro”, disse Costa Filho em entrevista ao jornal O Globo.

Em meio aos sinais trocados do presidente, o auxiliar afirma que inexiste diálogo entre Lula e legendas do Centrão sobre uma reforma na Esplanada. “O presidente é quem decide. É ele quem tira e nomeia ministro. Observo que até agora não houve nenhum movimento dele de abrir o diálogo com os partidos. O presidente Lula agora quer de fato avançar na agenda Brasil, andar o país e fazer as entregas. Há muita coisa boa para entregar”, acrescentou.