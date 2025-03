Brasil atingirá meta de 100% de escolas públicas com internet

O ministro Juscelino Filho - Foto: Michel Jesus | Câmara dos Deputados

O ministro Juscelino Filho (Comunicações) afirma que o Brasil vai conseguir atingir a meta de ter todas as 138 mil escolas públicas de ensino básico do país com internet de banda larga e wi-fi aberto até 2026. A declarção tem como base o cálculo que leva em conta o andamento do programa Escolas Conectadas, lançado em setembro de 2023.

A avaliação foi feita após o ministro receber dados que mostram que 72,8 mil unidades escolares já têm o serviço, o que representa mais de 52% do total. O ministério contratou no ano passado a conexão de 32,5 mil escolas, enquanto neste ano, prevê fechar contrato para outras 27,5 mil unidades. As demais receberão a internet banda larga e o wi-fi aberto até o final de 2026.

"Vamos conseguir atingir essa meta determinada pelo presidente Lula, em parceria com o ministro Camilo Santana [Educação], e tenho certeza de que terá muito impacto na vida da população, pois vai melhorar a qualidade do ensino e promover inclusão digital, principalmente para as famílias mais pobres", disse o ministro.

O programa prevê investimento total de R$ 8,8 bilhões, sendo R$ 6,5 bilhões do Ministério das Comunicações e R$ 2,3 bilhões do MEC.