Marçal aposta em apoio de Gusttavo Lima à Presidência em 2026

Gusttavo Lima e Pablo Marçal - Foto: Reprodução

Empresário e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal tem dito a aliados que o cantor Gusttavo Lima, apesar de ter desistido da candidatura ao Palácio do Planalto, não vai ficar neutro em 2026 e tende a apoiar um nome do campo conservador.

Marçal, que já se lançou pré-candidato à Presidência da República, tem apostado que ele pode ser esse nome. O empresário compartilha o mesmo espectro ideológico do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), outro nome que também surge como opção no grupo político. Os dois são amigos do cantor sertanejo.

Nos bastidores, aliados do ex-coach interpretam como um sinal positivo a entrevista exclusiva de Gusttavo Lima ao Metrópoles, na coluna Grande Angular, na qual o cantor evitou antecipar quem apoiará na próxima eleição.

“Ele (Gusttavo) vai resolver as questões pessoais dele primeiro, mas vai apoiar um conservador”, disse, à reportagem do Metropoles, um interlocutor próximo tanto de Marçal quanto do sertanejo.

No mês passado, os dois estiveram juntos em Miami, nos Estados Unidos, onde conversaram sobre política e, segundo relatos, “os destinos do Brasil”.