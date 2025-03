Gusttavo Lima desiste de candidatura a presidência em 2026

Gusttavo Lima disse que vai focar na carreira internacional - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dois meses após declarar que se candidataria à presidência da República, Gusttavo Lima desistiu de concorrer ao cargo nas eleições de 2026. O cantor disse que agora vai focar na carreira internacional e na criação do Instituto Gusttavo Lima para realizar ações sociais. A informação é do Portal Metrópoles.

O artista contou que a desaprovação da família foi o principal ponto que pesou na decisão. “Eu fiquei impressionado com a boa receptividade do Brasil, mas muitas pessoas próximas se posicionaram contra, inclusive minha família, o que pesou muito”, disse o cantor.

Ele ainda acrescentou sobre a crescente polarização na eleição do próximo ano. “As eleições de 2026 ainda serão muito polarizadas. Você tem que sentar para negociar coisas que, às vezes, não são de interesse do Brasil, mas de partidos e de pessoas. Não tenho estômago. Meu negócio é trabalhar e ajudar as pessoas”, explicou.

Apesar de desistir da candidatura nas próximas eleições, o cantor afirmou que ainda tem interesse em se lançar em outras eleições. “Tenho 35 anos. Nada impede que na outra eleição eu seja candidato”, pontuou Gusttavo Lima.

Agora, com intuito de promover ações sociais, o artista pretende dar sequência a criação de seu próprio Instituto. “A melhor forma possível que encontrei para ajudar o meu povo é criar o Instituto Gusttavo Lima, que vai dar assistência para 2 mil idosos ainda neste ano”, disse.

Gusttavo Lima reforçou também que espera atenção dos eleitores e disse que pretende continuar a ajudar o povo brasileiro. Quero que as pessoas estejam bem atentas, porque 2026 é um ano crucial para a gente. Espero que o povo saiba escolher bem, porque não quero ver mais meu povo sofrer. Não vou desistir de ajudar e sempre vou correr atrás para angariar coisas boas aos brasileiros”, afirmou.

Além dos planos secundários, o cantor declarou que irá focar na carreira internacional após ter feito contrato com uma empresa estrangeira. “Acabei de fechar parceria com a Sony Mundo”, concluiu.