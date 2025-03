Ginecologista reicidente é preso por abusar jovem em exame

Investigação da Polícia Civil aponta ginecologista como reicidente em casos de violência sexual - Foto: Reprodução/ PCGO

Um ginecologista foi preso por abusar de uma paciente de 21 anos durante exame, na tarde da última terça-feira, 18, em um hospital público na cidade de Vicentinópolis, em Goiás.

Em depoimento, a vítima relatou que o médico fez diversas perguntas de cunho sexual direcionadas a ela. Durante exame, ele chegou a questionar “se ela sentia orgasmo com aquele movimento do exame” e também perguntou se ela chegava a gozar em relações sexuais.

O médico ainda teria proposto ainda introduzir o pênis na vítima. As perguntas foram feitas enquanto ele tocava as partes íntimas da paciente. O ginecologista foi detido durante cumprimento de mandado de prisão preventiva, por policiais civis da Delegacia de Vicentinópolis, com apoio da Delegacia de Goiatuba.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) começou a investigar o caso, após receber a denúncia. Durante operação foi revelado que o médico é reincidente na prática de crimes sexuais, além de ter passagens por estupro, atentado violento ao pudor e assédio sexual.

A corporação também apurou que, na mesma semana que a jovem de 21 anos foi violentada, o médico também teria assediado sexualmente uma servidora municipal que trabalha na mesma unidade de saúde que o investigado atua. Ele está preso e ficará à disposição da Justiça.