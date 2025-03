Alunos de medicina exibem faixa com apologia ao estupro

Frase faz associação a uma música banida da atlética desde 2017 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Estudantes de uma faculdade podem ser punidos após exibirem uma faixa com uma frase que faz apologia ao estupro durante um um jogo universitário em São Paulo no último sábado, 15. Os dizeres "entra p****, escorre sangue" fazem associação a uma música que estava banida da atlética desde 2017.

Um conjunto formado por alunas e ex-alunas da Faculdade Santa Marcelina repudiou a atitude dos alunos, e denunciou o caso à direção. De acordo com a associação, o fato está sendo apurado.

“Juntas e unidas estamos aqui para anunciar que não vamos tolerar qualquer ato ou fala que tente instaurar o medo e a opressão nos corredores de Santa Marcelina”, disse o coletivo em nota.

Em resposta, a Faculdade Santa Marcelina publicou um posicionamento oficial repudiando a atitude dos alunos e anunciou a abertura de uma sindicância interna para apurar os fatos. Dependendo da gravidade da infração, os envolvidos podem sofrer punições que variam de advertência ao desligamento da instituição.

A Polícia Civil, por meio da 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), abriu um inquérito para investigar o caso. As autoridades reforçaram que a unidade está disponível para receber denúncias e novas informações que possam contribuir com as apurações.