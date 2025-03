Homem é investigado por realizar experimentos macabros e rituais com gatos

Gatos adotados pelo psicólogo - Foto: Divulgação / PCDF

Um psicólogo de 30 anos, residente no Gama, Distrito Federal, está sendo investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) por suspeita de praticar experimentos em gatos e matá-los em um ritual macabro. O profissional, que entre setembro de 2024 e março de 2025 adotou ao menos 15 felinos, buscava animais de pelagem cinza e rajada, como os tigrados, pedindo a adoção por meio de um discurso comovente e convincente.

Após um mês de adoção, ele alegava que os gatos haviam desaparecido e solicitava novos animais, sem levantar suspeitas entre os protetores. No entanto, em um áudio enviado a uma das cuidadoras, o psicólogo admite ter experiência com experimentação animal, o que fortalece as suspeitas de que ele estivesse envolvido em atividades cruéis com os animais adotados.

As investigações continuam, mas não há informações sobre outros envolvidos ou sobre o tipo exato de experimentos realizados. O psicólogo foi indiciado por crimes envolvendo três dos felinos, com cada acusação podendo resultar em uma pena de até cinco anos de prisão.