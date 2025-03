Cooperativa do CV: facção explora transporte alternativo em bairros

Informe de organização criminosa em área de domínio - Foto: Reprodução

Após motoristas e motociclistas de aplicativos, como Uber e 99, serem proibidos de circular em áreas demarcadas pelo Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro, o motivo da decisão foi revelado. A facção criminosa criou cooperativas para explorar o transporte alternativo nas localidades onde dominam. A informação é do Portal Metrópoles.

Em ordem divulgada pela organização criminosa, os motoristas podem estar sujeitos a pena de morte pelos traficantes caso transportem passageiros tanto na Baixada Fluminense quanto nas zonas Norte e Oeste do Rio, regiões controladas pelo CV.

Os envolvidos na organização criminosa ameaçaram ainda fuzilar carros de trabalho e espancar motorista e passageiros para expor como exemplo do que pode ocorrer com quem desacatar as ordens dos chefões da comunidade.

Em São João de Meriti, nos bairros Éden, Tomazinho e São Matheus, áreas também dominadas pelo CV, motos de aplicativo também foram proibidas de circularem. Os moradores da região ou pessoas que desejam visitar parentes nas localidades podem usar, apenas, o serviço fornecido pela facção.

Já há tempos, o Comando Vermelho deixou de priorizar o tráfico de drogas, por ser mais trabalhoso e de alto risco. E passou a optar pela exploração territorial com o fornecimento de “bens de consumo” e “prestação de serviços”, como a entrega de gás de cozinha, controle de sinal de internet e gerência sobre a circulação de motos com o “app do crime”, que se tornaram os carros-chefes do CV, e passou a gerar lucro de milhões de reais.

O comunicado, que foi pichado em um muro do bairro e assinado pelo Comando Vermelho, menciona especificamente a empresa 99, que é a opção de transporte por aplicativo mais utilizada na cidade.

Alguns moradores relataram que traficantes ameaçaram os motoristas do aplicativo que insistem em continuar circulando pela Gardênia Azul, bairro na Zona Oeste do Rio.

A Polícia Militar informou ainda que firmou parceria com a empresa e criou um botão de emergência para que os motoristas acionem sempre que se sentirem em risco. A PM também destacou que realiza fiscalização constante na região.