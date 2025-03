Caso Vitória: suspeito confessa crime e diz que agiu sozinho

Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi encontrada decapitada e com sinais de tortura - Foto: Reprodução | Redes sociais

O suspeito de matar a adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, encontrada morta em uma área de mata de Cajamar (SP), confessou o crime na tarde desta segunda-feira, 17. Maicol Sales dos Santos, de 27 anos, está preso desde sábado, 8.

Segundo fontes policiais ouvidas pelo Metrópoles, o único suspeito preso até o momento revelou em um depoimento nesta tarde que, além de ter matado Vitória, agiu sozinho no crime.

O carro dele, um Toyota Corolla prata, foi visto no local em que a menina foi raptada momentos antes do crime. A polícia disse ter encontrado manchas de sangue no porta-malas do veículo. O material genético colhido na perícia será submetido a exames técnicos para comprovar que se trata de material genético da menina.

Além disso, os investigadores encontraram fotos da adolescente no celular de Maicol, além de imagens de facas, revólver e fotos de outras garotas com características físicas semelhantes a Vitória.

As informações sobre o relatório feito pela polícia foram confirmadas pelo advogado da família de Vitória, Fabio Costa, que afirma ter tido acesso ao material. O Metrópoles entrou em contato com o delegado Luiz Carlos do Carmo, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), da Polícia Civil, mas não obteve retorno.

Outro ponto confirmado pelo advogado é que a investigação descobriu que Maicol visualizou uma postagem feita por Vitória no Instagram quando esperava o ônibus para voltar para casa, na zona rural de Cajamar, na Grande São Paulo. O indício é de que, com isso, o suspeito saberia exatamente o horário que ela chegaria.