Prisão de ex-namorado é negada e caso Vitória ganha novo suspeito

Vitória Regina foi encontrada morta em uma região de mata após uma semana desaparecida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O caso de Vitória Regina Sousa, de 17 anos, ganhou uma reviravolta após a polícia anunciar a prisão do ex-namorado da jovem na tarde desta quinta-feira, 6. Isso porque a Polícia Civil chegou a um novo investigado por participação no assassinato de Vitória, encontrada morta na quarta-feira, 5, após ficar uma semana desaparecida em Cajamar, na Grande São Paulo.

Segundo a investigação, trata-se de um homem que mora perto da casa da vítima e que "desapareceu" da região no mesmo dia em que o crime aconteceu.

"Essa pessoa sumiu de lá de perto da casa da [Vitória]. Já localizamos várias pistas e estamos trabalhando em cima disso. Ele também é investigado. Aliás, é o mais forte investigado", afirmou Aldo Galiano, delegado responsável pelo caso em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, 6.

O delegado informou ainda que esse investigado emprestou o carro para o ex-namorado da adolescente, o mesmo que teve a prisão pedida pela polícia, mas negada pela Justiça.

Segundo a investigação, esse carro passou na cena do crime. O delegado informou que 14 pessoas são ouvidas e sete são tratadas como investigadas, mas não ainda como suspeitas: o ex-namorado, um "ficante", dois homens que pegaram o mesmo ônibus que a vítima e dois homens que a importunaram quando ela desceu do ônibus no dia do crime.

Prisão negada

A Justiça negou o pedido de prisão do ex-namorado. O magistrado Marcelo Henrique Mariano considerou que, "por ora, não há indícios seguros de autoria delitiva, sendo necessário o aprofundamento das investigações" ao negar tanto o pedido de prisão temporária quanto o de busca e apreensão.

"Pedimos a prisão temporária desse ex-namorado. (...) Há uma grande suspeita de que ele não teria participado do crime [assassinato], mas que saberia que o crime seria executado", disse Galiano em entrevista ao Bom Dia SP.

Galiano falou ainda que Vitória foi assassinada por "vingança": "Há um crime de vingança, com certeza. Há um grande indício de que possa ter o envolvimento de uma organização criminosa nisso"

Vitória Regina foi encontrada morta em uma região de mata após uma semana desaparecida em Cajamar, na Grande São Paulo. Ela foi encontrada com sinais de tortura: teve o cabelo rapado e o pescoço foi degolado.