VÍDEO: piloto de barco dorme e embarcação colide em barranco

- Foto: Reprodução

Um barco colidiu com um barranco, na quarta-feira, 5, em um trecho do Rio Paraná, em Novo Remanso, distrito de Itacoatiara (AM), após o piloto dormir enquanto dirigia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Um vídeo registrou o momento do ocorrido. Nas imagens, é possível ver o momento em que o barco navega em alta velocidade rumo à margem do rio. Pessoas que estavam na margem gritam para alertar o piloto, que dormia sentado em frente a roda do leme.

“Ele vai se bater, ele vai se bater, Jandinho, Jandinho”, alerta uma pessoa. O vídeo mostra ainda que um homem se joga ao rio para tentar impedir a colisão, mas sem sucesso.

Em nota enviada ao g1, o piloto do barco afirmou que dormiu por estar cansado após trabalhar na logística de uma festa de Carnaval na comunidade Paraná do Amatari.

"Agradecemos a compreensão de todos e a preocupação demonstrada mas gostaríamos de tranquilizar a comunidade e reiterar que mais uma vez não houve nenhum fator ilícito envolvido", diz um trecho da nota.