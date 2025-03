Polícia fecha hotel para cães por maus-tratos e suspeita de zoofilia

Caso segue em investigação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um hotel para animais localizado no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira, 5, após denúncias de maus-tratos a cães e indícios de zoofilia. O caso, que segue em investigação pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), revelou condições alarmantes para os animais no local.

30 cachorros em situação de maus-tratos foram encontrados | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Durante a ação, a polícia encontrou cães em situações degradantes, incluindo animais amordaçados e outros com uma das patas presas. A investigação teve início após a morte suspeita de um dos cães abrigados no estabelecimento. O proprietário do hotel, Erinaldo Severo, e um funcionário identificado como Douglas, foram presos em flagrante.

Após a operação, mais de 30 cães foram resgatados e aguardam agora o contato com seus tutores. A ONG Pet Friends assumiu temporariamente a responsabilidade pelos animais, mas enfrenta dificuldades para garantir os cuidados necessários devido à grande quantidade de resgates. A investigação continua em andamento e novas informações sobre o caso devem ser divulgadas em breve.