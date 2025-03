Entenda por que o Pix por aproximação não funciona no iPhone

As transações nesse modelo terão limite padronizado de R$ 500 - Foto: Reprodução | Internet

Brasileiros podem contar com uma nova modalidade de pagamento, o Pix por aproximação desde a última sexta-feira, 28. Tal funcionalidade visa uma maior agilidade nas transações. Porém, os usuários de dispositivos da Apple, como iPhones, não estão conseguindo fazer uso deste recurso.

Por que o Pix por aproximação não funciona no iPhone?

Atualmente, somente os aparelhos Android são compatíveis com a nova tecnologia, desde que usem o Google Pay. Outras plataformas como o Apple Pay e Samsung Pay ainda não foram cadastradas pelo Banco Central como plataformas válidas, impedindo a compatibilidade com o Pix.

A Apple adota políticas mais restritivas em relação os seu chip de pagamento, limitando, até o momento, a implementação do pagamento de Pix por aproximação.

Por mais que não haja uma previsão oficial da Apple para a adesão do novo sistema de pagamento, se espera que as negociações avancem para que aumente os acessos ao Pix por aproximação. Enquanto isso, os dispositivos da Apple ficam restritos aos formatos comuns do Pix, como QR Codes e a função “Copia e Cola”.

Alguns insitituições como o Banco do Brasil e Bradesco já disponibilizaram a nova funcionalidade aos usuários de Android.

Como funciona o Pix por aproximação?

Essa tecnologia permite que pagamentos sejam feitos somente aproximando o celular de maquininhas compatíveis com a função Near Field Communication (NFC).

Para utilizar essa função deve-se ativar um vínculo entre a conta bancária do usuário com uma carteira digital, como o Google Pay. Para que a transação seja aceita, o usuário deve ser necessário para autenticar a biometria para garantir uma maior segurança.

Com um limite padrão de R$ 500 por transição, o Pix por aproximação pode ser configurado depois para se encaixar com o estilo do usuário.