Apresentadora da Globo comete gafe e troca Salvador por Olinda; veja

Talitha Morete cometeu um gafe durante ‘Mais Você’ - Foto: Reprodução | TV Globo

A apresentadora Talitha Morete, que está substituindo Ana Maria Braga no ‘Mais Você’, da Globo, cometeu uma gafe durante uma edição do programa. A jornalista se confundiu e trocou Salvador por Olinda ao falar do Carnaval.

A gafe aconteceu no momento em que a apresentadora mostrava a cena de uma equipe da Polícia Militar sendo cercada por foliões da pipoca de Saulo Fernandes no circuito Dodô (Barra/Ondina), em Salvador.

O perfil Soteropobretano publicou um dos registros que viralizou e escreveu Ondina, se referindo ao local do circuito que tinha acontecido a cena, porém, várias pessoas confundiram com Olinda, município de Pernambuco. Após a repercussão, a apresentadora corrigiu o erro.

Outra gafe

Em outra edição do programa, Morete também errou o nome de uma entidade que foi representada em um desfile do Salgueiro, chamando Zé Pilintra de Zé Pilantra.

“E a penúltima escola foi o Salgueiro, que veio com o enredo Salgueiro de Corpo Fechado. E aí, na sequência apareceram personagens marcantes também do Salgueiro, como Chico Rei, a Chica da Silva, o Zé Pilantra [ao invés de Zé Pilintra] e o Zumbi dos Palmares”, afirmou.